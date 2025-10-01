Украинский боксер проведет чемпионский бой против непобежденного соперника

Арнольд Хегай проведет бой против чемпиона мира по версии WBO (Фото: instagram.com/arnoldkhegai)

Арнольд Хегай (23−2−1, 14 КО) выйдет в ринг с чемпионом WBO в полулегком весе Рафаэлем Эспиносой (27−0, 23 KO).

Как сообщает The Ring, титульный поединок состоится 15 ноября в Мексике.

33-летний Хегай впервые будет драться за титул чемпиона мира.

Для чемпиона предстоящий бой станет четвертой защитой пояса, который он отобрал в 2023 году у двукратного олимпийского чемпиона Робейси Рамиреса.

Напомним, 12 сентября Хегай одержал победу единогласным решением судей в восьмираундовом бою над венесуэльцем Либорио Солисом (38−9−1, 18 КО).

Эспиноса в последний раз выходил на ринг в мае, когда одолел Эдварда Васкеса.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер отказался от боя за право подраться с Усиком.