Джошуа — Уайлдер. Долгожданный поединок мощных супертяжеловесов может состояться на Ближнем Востоке — промоутер 21 сентября, 12:30 Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talkSPORT)

Промоутер Эдди Хирн рассказал о переговорах относительно долгожданного поединка между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

По словам Хирна, они нацелены устроить этот бой и ведут переговоры, чтобы он состоялся в ближайшее время.

«Сейчас идут разговоры о поединке с Уайлдером на Ближнем Востоке. Мы хотим организовать этот бой.

Видео дня

Мы также ведем переговоры о бое Энтони Джошуа в декабре, поскольку я думаю, что если он не подерется с Уайлдером в январе, то выйдет на ринг в декабре.

Но посмотрим, что произойдет на этой неделе. Это не будет частью нашего большого анонса на этой неделе, но думаю, что это не за горами", — цитирует Хирна Boxing News.

Сообщалось, что Джошуа и Уайлдер согласовали условия поединка.

Ранее экс-чемпион мира рассказал о будущем британца после возможного боя против Бомбардировщика.