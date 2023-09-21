Джошуа — Уайлдер. Долгожданный поединок мощных супертяжеловесов может состояться на Ближнем Востоке — промоутер
Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talkSPORT)
Промоутер Эдди Хирн рассказал о переговорах относительно долгожданного поединка между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
По словам Хирна, они нацелены устроить этот бой и ведут переговоры, чтобы он состоялся в ближайшее время.
«Сейчас идут разговоры о поединке с Уайлдером на Ближнем Востоке. Мы хотим организовать этот бой.
Мы также ведем переговоры о бое Энтони Джошуа в декабре, поскольку я думаю, что если он не подерется с Уайлдером в январе, то выйдет на ринг в декабре.
Но посмотрим, что произойдет на этой неделе. Это не будет частью нашего большого анонса на этой неделе, но думаю, что это не за горами", — цитирует Хирна Boxing News.
Сообщалось, что Джошуа и Уайлдер согласовали условия поединка.
Ранее экс-чемпион мира рассказал о будущем британца после возможного боя против Бомбардировщика.