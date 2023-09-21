Джошуа — Уайлдер. Долгожданный поединок мощных супертяжеловесов может состояться на Ближнем Востоке — промоутер

21 сентября, 12:30
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Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talkSPORT)

Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talkSPORT)

Промоутер Эдди Хирн рассказал о переговорах относительно долгожданного поединка между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

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По словам Хирна, они нацелены устроить этот бой и ведут переговоры, чтобы он состоялся в ближайшее время.

«Сейчас идут разговоры о поединке с Уайлдером на Ближнем Востоке. Мы хотим организовать этот бой.

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Мы также ведем переговоры о бое Энтони Джошуа в декабре, поскольку я думаю, что если он не подерется с Уайлдером в январе, то выйдет на ринг в декабре.

Но посмотрим, что произойдет на этой неделе. Это не будет частью нашего большого анонса на этой неделе, но думаю, что это не за горами", — цитирует Хирна Boxing News.

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Сообщалось, что Джошуа и Уайлдер согласовали условия поединка.

Ранее экс-чемпион мира рассказал о будущем британца после возможного боя против Бомбардировщика.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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