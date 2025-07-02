Бой между боксерами супертяжелого веса Андреем Новицким и Владиславом Сиренко сорван.

Промоутерская компания Queensberry Promotions сообщила, что Новицкий снялся с поединка.

Причина такого решения неизвестна.

Новым соперником Сиренко станет британский боксер супертяжелого веса Соломон Дакрес (9−1, 3 КО).

Поединок пройдет в андеркарде реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Вечер бокса состоится 19 июля на Уэмбли, Лондон.

Напомним, что Сиренко раскритиковал возможный поединок Усика с Джейком Полом по правилам MMA.