Бой между украинцами отменен: Сиренко получил нового соперника в андеркарде реванша Усик — Дюбуа

2 июля, 23:20
Владислав Сиренко получил нового соперника (Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing)

Бой между боксерами супертяжелого веса Андреем Новицким и Владиславом Сиренко сорван.

Промоутерская компания Queensberry Promotions сообщила, что Новицкий снялся с поединка.

Причина такого решения неизвестна.

Новым соперником Сиренко станет британский боксер супертяжелого веса Соломон Дакрес (9−1, 3 КО).

Поединок пройдет в андеркарде реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Вечер бокса состоится 19 июля на Уэмбли, Лондон.

Напомним, что Сиренко раскритиковал возможный поединок Усика с Джейком Полом по правилам MMA.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Владислав Сиренко Андрей Новицкий

