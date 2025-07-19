Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу состоится 19 июля в Лондоне.

Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:30 по киевскому времени. Всего запланировано семь поединков. Бой Усик — Дюбуа начнется не раньше 23:30. Букмекеры считают украинского боксера фаворитом.

Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри. Компания MEGOGO покажет поединок Усик — Дюбуа и весь файткард вечера в подписках Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

Трансляция будет доступна в подразделе Единоборства в разделе Спорт, на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельном поп-ап канале в разделе Телевидение. Владимир Кобельков прокомментирует главный поединок вечера с места событий на Уэмбли.

Напомним, что на дуэль взглядов Усик пришел с перевернутым флагом Украины.

Это будет реванш между Усиком и Дюбуа. Первый поединок два года назад завершился победой Усика, а также огромным количеством мемов после того, как Дюбуа ударил ниже пояса.