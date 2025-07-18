Нокаут за минуту или дисквалификация. Три самых денежных коэффициента букмекеров на бой Усик — Дюбуа
Усик с чемпионскими поясами (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
В ночь с субботы на воскресенье в Лондоне (Великобритания) состоится боксерский вечер, главным событием которого станет реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Следите за онлайн-трансляцией боя Усик — Дюбуа.
Первый поединок этих боксеров в 2023 году завершился победой Усика нокаутом. И в реванше украинский боксер фаворит. Котировки на победу Усика — 1.36, на победу Дюбуа — 4.00.
Кроме основной ставки на победителя, можно попробовать угадать и очень редкие события, которые возможны в предстоящем бою. Если ставка сыграет, она принесет колоссальный выигрыш игроку. Мы расскажем о самых денежных коэффициентах, которые предлагают букмекеры на поединок.
Победа за 60 секунд
В чемпионских боях супертяжеловесов такой исход большая редкость. Но всякое бывает. Коэффициент на победу Усика за минуту — 150.00, на победу Дюбуа за минуту — 200.00.
Победа в первом раунде
Эксперты хоть и прогнозируют, что боксеры не пройдут всю дистанцию, но в супертяжелом весе решить исход поединка может всего один точный удар. А его можно нанести и в дебюте боя. Котировки на победу в первом раунде: Усик — 67.00, Дюбуа — 100.00.
Дисквалификация
Также довольно редкий исход поединка. Обычно рефери сначала устно предупреждает нарушителя или выносит решение о вычете очков, прежде чем дисквалифицировать боксера. Однако боксеры могут быть наказаны без предупреждения за особенно вопиющее поведение — удар ногой, удар головой, намеренный удар в пах, укус
Интересно, что в первом поединке Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, что породило волну мемов.
Ранее мы писали, кто будет транслировать в Украине бой Усика и Дюбуа.
