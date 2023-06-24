Катастрофа для Фьюри. Знаменитый боксер рассказал, как Усик победит британца 24 июня, 11:08 Фьюри не спешит драться с Усиком (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч дал свой прогноз на потенциальный бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.



Фроч не советует Фьюри делать паузу в карьере, иначе ему будет очень сложно справиться с украинским боксером. Напомним, что бой Усика и Фьюри должен был пройти еще в апреле, но комана Усика вышла из переговорного процесса из-за нелепых требований британца.

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«Если Фьюри слишком много времени проведет вне ринга, то пройдет точку невозврата. Фьюри оказался бы слишком большим для Усика, но это должен быть Фьюри в ударе, в своей стопроцентной форме. Он должен быть готовым на 12 раундов, потому что если Усик решит оставаться на дистанции и боксировать, а не идти в размен, нанося удары по животу, рукам и груди, то тогда он лишит Фьюри возможности сделать что-то на ближней дистанции и это может стать катастрофой для Тайсона», — сказал Фроч в интервью talksport.com.

Напомним, что свой следующий бой Усик проведет против обязательного претендента Даниэля Дюбуа.

Ранее отец Фьюри сделал сенсационное заявление о будущем бое Усика.