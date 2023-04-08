Вмешалась Саудовская Аравия. Промоутер намекнул, почему сорвался бой Усик — Фьюри 8 апреля, 13:25 Усик и Фьюри с Бобом Арумом (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Эпопея вокруг поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри продолжается. Промоутеры пытаются спасти бой за звание абсолютного чемпиона мира.



Бой Усика и Фьюри должен был состояться в Лондоне 29 апреля. Но команда украинца вышла из переговоров. Когда был назван гонорар Усика стало понятно, почему Александр отказался от поединка. Впрочем, и сам Фьюри надеялся заработать космические деньги.

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Что дальше? Похоже, поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри может состояться еще в этом году.

«Переговоры всегда зависали из-за представителей Саудовской Аравии. Они пообещали очень большие деньги за то, чтобы организовать бой в ноябре или декабре этого года. Когда боксеры поняли какую сумму могут получить, им было сложно отказаться от этого. С точки зрения бизнеса есть смысл подождать до зимы», — заявил промоутер Боб Арум в комментарии YouTube-каналу Maestro А.

Вероятней всего, до зимы Усик проведет бой против обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа.