«Я верю в это». Жертва Фьюри назвал поединок, который сделает Усика лучшим боксером эпохи

Украинец согласится на бой с британцем, чтобы еще прочнее закрепить свое имя в истории бокса, считает Уайт, который на протяжении карьеры проигрывал жертвам Усика — Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

«Усик, кажется, не убегает ни от каких вызовов. Он встречался со всеми лучшими бойцами. Если посмотреть на последние десять боев Александра — это лучший боец в крузервейте, лучший в мире, лучший в хевивейте, снова лучший в мире… Нет ни одной причины, почему он не должен был бы драться с Фабио.

Никогда не знаешь — возможно, [другой] большой бой появится неожиданно для Усика, но как фанат и как хороший человек, которым я считаю Александра, не думаю, что он откажется от пояса. Я верю, что он будет драться с Фабио Уордли.

Если он победит Фабио Уордли, добавив его к списку всех, кого уже побил, это определенно сделает его лучшим боксером последних 20 лет. Он дрался с чемпионами, претендентами, топ-претендентами, соревновался с разными поколениями бойцов и побеждал их — тех, кто был до него, современников и тех, кто приходит после него", — цитирует Уайта Sky Sports.

Напомним, 25 октября Уордли нокаутировал Джозефа Паркера и стал претендентом номер один на титул Усика по версии WBO.

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, анонсировал подготовку к поединку с Александром Усиком в 2026 году.