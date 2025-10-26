«У меня дома в саду». Уордли объяснил, почему не хочет драться с Усиком в Великобритании

Британский супертяжеловес Фабио Уордли после победы над Джозефом Паркером поделился мыслями о потенциальном поединке с украинцем Александром Усиком.

30-летний боксер признался, что для разнообразия хотел бы встретиться с абсолютным чемпионом мира не в Великобритании, а где-то за рубежом.

«[Вместо Уэмбли] я, пожалуй, хотел бы поехать за границу. Хотел бы сделать что-то более масштабное, другое. Возможно, в Америке. Я еще не имел возможности побоксировать там. Что-то в таком духе.

Хотя, в конце концов, это может быть даже у меня дома в саду — мне все равно. Скажите Усику, чтобы приезжал, дайте ему адрес моего родного Ипсвича. Я пришлю ему свой почтовый индекс — пусть найдет меня, приедет с поясами, и мы сделаем это в саду. Мне все равно. Главное, чтобы он был там. Пусть возьмет свои пояса", — цитирует Уордли BoxingScene.

Напомним, благодаря победе над Паркером Уордли стал временным чемпионом мира по версии WBO. Эта организация ранее обязала Усика провести защиту титула против победителя боя Паркер — Уордли.

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, анонсировал подготовку к поединку с Александром Усиком в 2026 году.