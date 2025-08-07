«Должен провести обязательную защиту»: президент WBO назвал следующего соперника Усика

Александр Усик должен провести бой против Джозефа Паркера (Фото: Александр Усик via Instagram)

Александр Усик должен провести бой против Джозефа Паркера (Фото: Александр Усик via Instagram)

Густаво Оливери высказался по поводу ситуации с титулом в супертяжелом весе, который принадлежит абсолютному чемпиону Александру Усику (24−0, 15 КО).

Президент WBO сообщил, что украинский боксер должен провести защиту пояса против Джозефа Паркера.

«Я обязан последовательно соблюдать и обеспечивать выполнение нормативной базы, регулирующей деятельность Всемирной боксерской организации (WBO).

В этом случае Усик должен провести свою обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. WBO должным образом уведомила все стороны о начале переговоров и издала соответствующее распоряжение. Если этого не будет сделано, WBO начнет процедуру назначения открытых торгов в соответствии с действующими правилами.

Я обязан соблюдать правила независимо от того, кто является боксером, промоутером, менеджером, советником, посредником", — приводит слова президента World Boxing News.

Напомним, что WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером.

