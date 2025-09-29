«Этого нет у многих бойцов». Брат Фьюри рассказал, что делает Усика уникальным боксером

29 сентября, 18:41
Поделиться:
Александр Усик не проиграл ни одного боя (Фото: Александр Усик via Instagram)

Александр Усик не проиграл ни одного боя (Фото: Александр Усик via Instagram)

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, двоюродный брат экс-соперника Александра Усика Тайсона Фьюри, поделился мыслями об украинском абсолютном чемпионе.

Читайте также:
«Усик вывел идеальную формулу»: Паркер ответил, испугался ли Усик с ним драться

По словам британского боксера, Усика отличает прежде всего его дисциплина, сообщает Boxing King Media.

«Одна вещь, которая есть у Александра Усика, это дисциплина. То, чего нет у многих бойцов. У него есть дисциплина, и он постоянно повторяет одно и то же. Он пропускает свое тело через ад. Он следит за собой и каждый раз наращивает свой прогресс. Он не будет идти пить после боя, он вкладывает в это всю свою душу и сердце, и это окупается», — сказал Фьюри.

Реклама

19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Ранее Усик заявил, что готов подраться с известным блогером Джейком Полом, который побеждал Майка Тайсона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Александр Усик Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies