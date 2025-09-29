«Этого нет у многих бойцов». Брат Фьюри рассказал, что делает Усика уникальным боксером

По словам британского боксера, Усика отличает прежде всего его дисциплина, сообщает Boxing King Media.

«Одна вещь, которая есть у Александра Усика, это дисциплина. То, чего нет у многих бойцов. У него есть дисциплина, и он постоянно повторяет одно и то же. Он пропускает свое тело через ад. Он следит за собой и каждый раз наращивает свой прогресс. Он не будет идти пить после боя, он вкладывает в это всю свою душу и сердце, и это окупается», — сказал Фьюри.

19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Ранее Усик заявил, что готов подраться с известным блогером Джейком Полом, который побеждал Майка Тайсона.