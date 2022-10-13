«Готовлю высказывания в следующую книгу». Братья Кличко похвастались футболками в честь моста, выдержавшего ракетный обстрел — фото

13 октября, 19:06
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Владимир и Виталий Кличко (Фото:Виталий Кличко via Instagram)

Владимир и Виталий Кличко (Фото:Виталий Кличко via Instagram)

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир похвастались футболками в честь столичного моста, который выдержал ракетный обстрел российской армией.

Снимком с эксклюзивными обновками городской голова, а в прошлом чемпион мира по боксу поделился в Instagram.

На фото Виталий и Владимир позировали перед камерой в белых футболках, на которых был изображен Стеклянный мост возле арки Дружбы народов.

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Надпись на предмете одежде гласила: «Выстоять — это не упасть!».

В комментарии к снимку мэр Киева с иронией написал: «Готовлю высказывания в следующую книгу».

Сообщалось, что Виталий Кличко стал лауреатом престижной награды имени Артура Эша за мужество, которую вручает комитет ESPY Awards спортсменам, достигшим значительных успехов и вне спортивной карьеры.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Киев Владимир Кличко Бокс Виталий Кличко Стеклянный мост Фото Ракетный удар

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