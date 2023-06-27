«Тренировка с GOAT». Братья Фьюри померились силами на ринге — видео
Братья Фьюри (Фото:Instagram)
Британский боксер первого тяжелого веса Томми Фьюри вышел на ринг со своим братом чемпионом WBC в супертяжелом весе и провел с ним спарринг.
В своем Instagram-аккаунте Фьюри-младший опубликовал видео, в котором показал, как боксирует против своего брата Тайсона.
«Тренировка с GOAT» -, написал Томми.
Последний свой бой Тайсон Фьюри провел против Дерека Чисоры в декабре прошлого года, в котором одолел его техническим нокаутом в десятом раунде. А Фьюри-младший в феврале этого года победил Джейка Пола в восьмираундовом поединке.
Ранее сообщалось, что известный промоутер считает, что Фьюри боится Александра Усика.