«Тренировка с GOAT». Братья Фьюри померились силами на ринге — видео 27 июня, 15:26 Братья Фьюри (Фото:Instagram)

Британский боксер первого тяжелого веса Томми Фьюри вышел на ринг со своим братом чемпионом WBC в супертяжелом весе и провел с ним спарринг.

В своем Instagram-аккаунте Фьюри-младший опубликовал видео, в котором показал, как боксирует против своего брата Тайсона.

«Тренировка с GOAT» -, написал Томми.

Последний свой бой Тайсон Фьюри провел против Дерека Чисоры в декабре прошлого года, в котором одолел его техническим нокаутом в десятом раунде. А Фьюри-младший в феврале этого года победил Джейка Пола в восьмираундовом поединке.

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Ранее сообщалось, что известный промоутер считает, что Фьюри боится Александра Усика.