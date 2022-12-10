Эпатажная чемпионка мира по боксу вышла на тренировку в экипировке цветов украинского флага — видео

10 декабря, 00:26
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Эбани на профессиональном ринге провела девять поединков (Фото:Эбани Бриджес via Instagram)

Эбани на профессиональном ринге провела девять поединков (Фото:Эбани Бриджес via Instagram)

Чемпионка мира по боксу в легчайшем весе по версии IBF австралийка Эбани Бриджес вышла на открытую тренировку перед боем со своей соотечественницей Шеннон О’Коннелл в экипировке цветов украинского флага.

36-летняя спортсменка появилась на мероприятии в желтой майке и синих лосинах.

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В этой форме Эбани провела бой с тенью в ринге под присмотром болельщиков.

Бой между Бриджес и О’Коннелл состоится уже сегодня, 10 ноября, в Англии.

Видео дня

Эбани на профессиональном ринге провела девять поединков, одержала восемь побед и потерпела одно поражение.

Ранее Бриджес разделась до нижнего белья на церемонии взвешивания.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Флаг Украины Видео Тренировки

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