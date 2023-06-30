«Я готов побить Усика». Британский боксер выпрашивает реванш против украинца 30 июня, 12:00 Джойс проигрывал Усику на любительском уровне (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Боксер Джо Джойс, который проиграл Александру Усику в 2013 году на любительском уровне, изъявил желание снова боксировать против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Джойс заверил, что после победного поединка против Чжилея, он готов драться с Усиком.

«Я хотел бы снова подраться с Усиком, особенно после победы над Чжилеем. Усик — левша, как и Чжан, поэтому я буду подготовлен к бою с ним».

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Британец также не против провести поединок против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

«Или я встретился бы с Тайсоном Фьюри, это хороший бой. Я готов драться с любым. Я большой крутой боец, который готов рисковать. Последний поединок не удался, но я вернусь сильнее», — сказал Джойс talkSPORT.

Напомним, что в августе этого года Усик проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри в Саудовской Аравии под угрозой срыва.