«Поставлю на это деньги». Британский супертяжеловес сделал уверенный прогноз на поединок Джошуа — Уайлдер
Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talksport.com)
Британский супертяжеловес Джо Джойс спрогнозировал победителя долгожданного боя между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
Боксер заявил, что готов поставить ставку на победу Бомбардировщика, как называют Уайлдера, если этот поединок состоится.
«Они оба обладают феноменальной ударной силой. Уайлдер становится лучшим.
Кажется, что в своем последнем поединке Джошуа просто выбрасывал прямые удары. Мне нравится этот бой. Посмотрим, состоится ли бой, но сейчас я поставлю свои деньги на Уайлдера", — сказал Джойс, передает DAZN.
Отметим, что промоутер Эдди Хирн недавно заявлял, что боксеры согласовали условия поединка.
Также прогноз на бой Джошуа — Уайлдер сделал легендарный Леннокс Льюис.