«Поставлю на это деньги». Британский супертяжеловес сделал уверенный прогноз на поединок Джошуа — Уайлдер

11 сентября, 16:24
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Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talksport.com)

Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talksport.com)

Британский супертяжеловес Джо Джойс спрогнозировал победителя долгожданного боя между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

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Боксер заявил, что готов поставить ставку на победу Бомбардировщика, как называют Уайлдера, если этот поединок состоится.

«Они оба обладают феноменальной ударной силой. Уайлдер становится лучшим.

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Кажется, что в своем последнем поединке Джошуа просто выбрасывал прямые удары. Мне нравится этот бой. Посмотрим, состоится ли бой, но сейчас я поставлю свои деньги на Уайлдера", — сказал Джойс, передает DAZN.

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Отметим, что промоутер Эдди Хирн недавно заявлял, что боксеры согласовали условия поединка.

Также прогноз на бой Джошуа — Уайлдер сделал легендарный Леннокс Льюис.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Джо Джойс

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