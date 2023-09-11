«Поставлю на это деньги». Британский супертяжеловес сделал уверенный прогноз на поединок Джошуа — Уайлдер 11 сентября, 16:24 Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talksport.com)

Британский супертяжеловес Джо Джойс спрогнозировал победителя долгожданного боя между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Боксер заявил, что готов поставить ставку на победу Бомбардировщика, как называют Уайлдера, если этот поединок состоится.

«Они оба обладают феноменальной ударной силой. Уайлдер становится лучшим.

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Кажется, что в своем последнем поединке Джошуа просто выбрасывал прямые удары. Мне нравится этот бой. Посмотрим, состоится ли бой, но сейчас я поставлю свои деньги на Уайлдера", — сказал Джойс, передает DAZN.

Отметим, что промоутер Эдди Хирн недавно заявлял, что боксеры согласовали условия поединка.

Также прогноз на бой Джошуа — Уайлдер сделал легендарный Леннокс Льюис.