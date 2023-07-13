«Усик может упасть от его удара». Джошуа предостерег украинца перед его боем с Дюбуа 13 июля, 11:39 Джошуа (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями относительно чемпионского поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Джошуа отметил, что уважает Усика, но бы очень хотел увидеть победителем боя британца.

«У Дюбуа есть все шансы. Бокс — это отличный бизнес, отличная игра. Поэтому мы его смотрим.

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Я действительно уважаю Усика. Я знаю, как усердно работает этот парень. Его успех не пришел за счет удачи. Он достиг успеха благодаря упорному труду.

Но также было бы здорово увидеть победу Дюбуа, ради его отца, учитывая все, через что он прошел. Для него это кажется мечтой, как история Фрэнка Бруно, если вы понимаете, о чем я говорю".

Боксер также отметил, что украинец пропускает удары и попадание Дюбуа может сбить его с ног.

«Усик пропускает удары. Поэтому если он пропустит неправильный удар, то может упасть. Помните, что это супертяжелый вес. Вы имеете дело с серьезными ударными боксерами, поэтому я даю Дюбуа шанс панчера», — сказал Джошуа Boxing Social.

Напомним, бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Даниэль Дюбуа планирует покончить с величеством Александра Усика.