«Джошуа боится собственной тени». Бывший чемпион мира убежден, что супертурнир в Саудовской Аравии вскоре состоится 8 июля, 19:40 Энтони Джошуа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Карл Фроч, который был чемпионом мира, поделился мыслями о бое Джошуа — Уайт.

Фроч утверждает, что сейчас Энтони находится не в лучшей своей форме.

«Энтони Джошуа боится собственной тени. После поражения от Энди Руиса, я думаю, что он изменился. У него были два подряд поражения от Александра Усика, а потом он вернулся с той победой против Джермейна Франклина, которая для него была лишь формальностью, он просто бил и двигался как обычно».

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Также боксер считает, что победа Джошуа над Уайтом может стать началом большого турнира в Саудовской Аравии, где Александр Усик может встретиться с Тайсоном Фьюри.

«Я хочу видеть Энтони более агрессивным, каким он был раньше, когда был немного настойчивее. Когда он хотел одержать досрочную победу. Бой против Уайта, если он сможет победить Диллиана, станет началом большого турнира, который состоится в Саудовской Аравии.

Поединок Джошуа с Уайтом — это не лучший бой. Они уже боксировали раньше. Они дрались как любители и профи, Эй Джей победил как профи. Это хороший бой для Энтони, прежде чем он столкнется с кем-то вроде Деонтея Уайлдера в Саудовской Аравии за огромные деньги", — цитирует Фроча Boxing Social.

Напомним, что была информация, что турнир в Саудовской Аравии этой зимой отменяется из-за того, что Фьюри не сможет принять в нем участие.

Ранее американец Джаррелл Миллер, который является супертяжеловесом, с критикой обратился к Энтони Джошуа.