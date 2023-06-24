В ожидании зрелища: Владимир Кличко иронически отреагировал на события в России 24 июня, 16:42 Владимир Кличко (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко с удовольствием наблюдает за тем, что происходит в России.

Сегодня, 24 июня, вагнеровцы захватили военные объекты в Ростове и Воронеже, и объявили поход на Москву.

Легендарный украинский боксер на своей странице в Twitter прокомментировал происходящее.

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Кличко опубликовал твит с тремя смайлами: попкорном, флагом РФ и свиньей.

Ранее сообщалось, что Дарио Срна отреагировал на события в России.