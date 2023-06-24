В ожидании зрелища: Владимир Кличко иронически отреагировал на события в России
Владимир Кличко (Фото:Владимир Кличко via Instagram)
Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко с удовольствием наблюдает за тем, что происходит в России.
Сегодня, 24 июня, вагнеровцы захватили военные объекты в Ростове и Воронеже, и объявили поход на Москву.
Легендарный украинский боксер на своей странице в Twitter прокомментировал происходящее.
Кличко опубликовал твит с тремя смайлами: попкорном, флагом РФ и свиньей.
Ранее сообщалось, что Дарио Срна отреагировал на события в России.