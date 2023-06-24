В ожидании зрелища: Владимир Кличко иронически отреагировал на события в России

24 июня, 16:42
Поделиться:
Владимир Кличко (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Владимир Кличко (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко с удовольствием наблюдает за тем, что происходит в России.

Сегодня, 24 июня, вагнеровцы захватили военные объекты в Ростове и Воронеже, и объявили поход на Москву.

Читайте также:
«Должно быть понятно даже тупому». Украинский теннисист объяснил, что сейчас происходит в России

Легендарный украинский боксер на своей странице в Twitter прокомментировал происходящее.

Видео дня

Кличко опубликовал твит с тремя смайлами: попкорном, флагом РФ и свиньей.

Ранее сообщалось, что Дарио Срна отреагировал на события в России.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Владимир Кличко Война в Украине

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X