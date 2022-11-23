«Поднял настроение». Украинский боксер отреагировал на угрозы фаната заявить на него в российскую полицию — фото

23 ноября, 13:07
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Максим Бурсак (Фото:Максим Бурсак via Instagram)

Максим Бурсак (Фото:Максим Бурсак via Instagram)

Украинский боксер Максим Бурсак отреагировал на угрозы фаната заявить на него в российскую полицию.

Скриншот сообщения, которое ему написали, 38-летний киевлянин опубликовал в сторис Instagram.

Фанат из РФ критиковал Максима за то, что он заявил, что Крым — это Украина. В ответ боксеру пригрозили подачей заявления на него в российскую полицию.

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После этого, как объяснил фанат, ФСБ объявит Бурсака в розыск, а затем его посадят в тюрьму.

«Максим Бурсак, вы — спортсмен, предатель и подлец. Вам не стыдно, вы нарушаете закон», — заключил свое сообщение фанат. В ответ Максим коротко написал: «Поднял настроение».

Максим Бурсак via Instagram
Фото: Максим Бурсак via Instagram

Ранее Бурсак на фоне вторжения России в Украину трогательно обратился к своему воевавшему во Второй мировой войне прадеду.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Фото

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