«Поднял настроение». Украинский боксер отреагировал на угрозы фаната заявить на него в российскую полицию — фото
Максим Бурсак (Фото:Максим Бурсак via Instagram)
Украинский боксер Максим Бурсак отреагировал на угрозы фаната заявить на него в российскую полицию.
Скриншот сообщения, которое ему написали, 38-летний киевлянин опубликовал в сторис Instagram.
Фанат из РФ критиковал Максима за то, что он заявил, что Крым — это Украина. В ответ боксеру пригрозили подачей заявления на него в российскую полицию.
После этого, как объяснил фанат, ФСБ объявит Бурсака в розыск, а затем его посадят в тюрьму.
«Максим Бурсак, вы — спортсмен, предатель и подлец. Вам не стыдно, вы нарушаете закон», — заключил свое сообщение фанат. В ответ Максим коротко написал: «Поднял настроение».
Ранее Бурсак на фоне вторжения России в Украину трогательно обратился к своему воевавшему во Второй мировой войне прадеду.