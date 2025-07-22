«Рискую потерять зрение». Бывший абсолютный чемпион мира завершил карьеру в 34 года

Об этом он сообщил в соцсетях.

В феврале 2024-го шотландец перенес операцию на глазах, и после поражения от Экова Эссумана в мае медики известили 34-летнего Тейлора, что боксерская карьера поставит под угрозу его зрение.

«У меня периодически возникают проблемы со зрением, и, к сожалению, мне теперь приходится завершить карьеру, иначе я рискую потерять зрение.

Хотя боец во мне всегда хочет боксировать дальше, я знаю, что должен слушать медиков и спасать себя от самого себя", — рассказал Джош.

Отметим, что Тейлор является победителем Всемирной суперсерии бокса. После этого успеха, он одолел Хосе Рамиреза, став абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.

Кстати, в июне 2018 года Тейлор защитил статус официального претендента на пояс WBC в бою с бывшим чемпионом по этой версии Виктором Постолом. Британец тогда победил украинца единогласным решением судей: 118−110, 117−110 и 119−108.

