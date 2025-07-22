«Рискую потерять зрение». Бывший абсолютный чемпион мира завершил карьеру в 34 года
Джош Тейлор — британский экс-аболютный чемпион мира (Фото: instagram.com/joshtaylorbox1)
Британский боксер Джош Тейлор вынужден повесить перчатки на гвоздь по рекомендации врачей.
Об этом он сообщил в соцсетях.
В феврале 2024-го шотландец перенес операцию на глазах, и после поражения от Экова Эссумана в мае медики известили 34-летнего Тейлора, что боксерская карьера поставит под угрозу его зрение.
«У меня периодически возникают проблемы со зрением, и, к сожалению, мне теперь приходится завершить карьеру, иначе я рискую потерять зрение.
Хотя боец во мне всегда хочет боксировать дальше, я знаю, что должен слушать медиков и спасать себя от самого себя", — рассказал Джош.
Отметим, что Тейлор является победителем Всемирной суперсерии бокса. После этого успеха, он одолел Хосе Рамиреза, став абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.
Кстати, в июне 2018 года Тейлор защитил статус официального претендента на пояс WBC в бою с бывшим чемпионом по этой версии Виктором Постолом. Британец тогда победил украинца единогласным решением судей: 118−110, 117−110 и 119−108.
Ранее экс-чемпион мира назвал момент, который решил судьбу боя Усик — Дюбуа.