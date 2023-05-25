«Пусть уходит на пенсию». Бывший чемпион рассказал, что бы сделал на месте Ломаченко 25 мая, 17:59 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank через Instagram)

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF и в полусредней весовой категории по версии WBA Пол Малиньяджи считает, что украинец после боя против Хейни должен закончить профессиональную карьеру.

«Я бы действительно хотел, чтобы он ушел на пенсию. В свои 35 лет он с каждым днем отдаляется от своего пика. Хотя бой с Хейни был конкурентным, но я не думаю, что нужно обязательно проводить реванш. Бокс не заслуживает таких людей, как Ломаченко.

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Ни один боксер не заслуживает нечестного отношения, но даже величайшие бойцы в истории не избежали несправедливого судейства в их боях. Пернелла Уиттакера огорчили в бою против Хулио Сезара Чавеса, когда он должен был нанести ему первое поражение.

Так же было с Роем Джонсом, когда его дисквалифицировали с Монтелем Гриффином, хотя он был самым неприкасаемым бойцом в истории".

Боксер отметил, что Ломаченко должен был стать абсолютным чемпионом в легком весе.

«Коронация Ломаченко должна была наступить в 35 лет, когда он завоевал звание абсолютного чемпиона в легком весе и ушел. У великих бойцов крадут момент, чтобы поставить жирную точку в их карьере. После этого они должны уйти и никогда не возвращаться», — сказал Малиньяджи Pro Box TV.

Стоит отметить, что менеджер Ломаченко написал письмо, в котором попросил сделать украинца обязательным претендентом на чемпионский поединок.

Ранее сообщалось, что Ломаченко будет делать после поединка с Хейни.