Бывший тренер Александра Усика появился на открытой тренировке боксеров в костюме команды Дюбуа — видео

23 августа, 20:23
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Усик и Башир (Фото:Isport)

Усик и Башир (Фото:Isport)

Джеймс Али Башир, который когда-то тренировал Александра Усика, входит в тренерский штаб Даниэля Дюбуа.

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На открытой тренировке украинца и британца, которая состоялась в среду, 23 августа, Башир неожиданно появился в костюме, который носит команда Дюбуа.

Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

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Ранее сообщалось, что на поединке между боксерами будет работать легендарный американский ринг-анонсер Майкл Баффер.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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