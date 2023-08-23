Бывший тренер Александра Усика появился на открытой тренировке боксеров в костюме команды Дюбуа — видео 23 августа, 20:23 Усик и Башир (Фото:Isport)

Джеймс Али Башир, который когда-то тренировал Александра Усика, входит в тренерский штаб Даниэля Дюбуа.

На открытой тренировке украинца и британца, которая состоялась в среду, 23 августа, Башир неожиданно появился в костюме, который носит команда Дюбуа.

Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

Видео дня

Ранее сообщалось, что на поединке между боксерами будет работать легендарный американский ринг-анонсер Майкл Баффер.