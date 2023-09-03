«Это один из самых благородных людей». Бывший тренер Дюбуа неожиданно встал на защиту Усика после удара ниже пояса от британца

3 сентября, 12:55
Поделиться:
Александр Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Шейн Макгиган, который ранее тренировал британского боксера, прокомментировал спорный эпизод в чемпионском поединке Усик — Дюбуа.

Читайте также:
«Он подчинился Усику». Американский топ-тренер назвал Дюбуа беспомощным после поражения от украинского чемпиона

Как передает Boxing Social, Макгиган заверил, что профессионализм украинского боксера стопроцентно не позволил бы ему симулировать после удара Дюбуа в пятом раунде.

«Мне нравится Дон Чарльз. Но Усик не мошенник, он, наверное, один из самых благородных людей. Александр провел много времени в любителях, а они очень профессиональны.

Видео дня

Вы не узнаете, был ли этот удар слишком низким, пока не станете Усиком. Паховая чашка стоит снаружи, поэтому вероятно, что ее зацепили и потянули вверх. Все зависит от траектории удара, которым ее можно сместить. Даже если вы ударите по протектору чашки, это все равно больно", — сказал Макгиган.

Читайте также:
«Тот самый чувак». Бывший чемпион мира уничтожил Тайсона Фьюри за троллинг Александра Усика — фото

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и собиралась подавать апелляцию относительно результата боя.

Ранее Дон Чарльз сравнил украинского чемпиона с торговцем наркотиками.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X