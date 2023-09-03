«Это один из самых благородных людей». Бывший тренер Дюбуа неожиданно встал на защиту Усика после удара ниже пояса от британца 3 сентября, 12:55 Александр Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Шейн Макгиган, который ранее тренировал британского боксера, прокомментировал спорный эпизод в чемпионском поединке Усик — Дюбуа.

Как передает Boxing Social, Макгиган заверил, что профессионализм украинского боксера стопроцентно не позволил бы ему симулировать после удара Дюбуа в пятом раунде.

«Мне нравится Дон Чарльз. Но Усик не мошенник, он, наверное, один из самых благородных людей. Александр провел много времени в любителях, а они очень профессиональны.

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Вы не узнаете, был ли этот удар слишком низким, пока не станете Усиком. Паховая чашка стоит снаружи, поэтому вероятно, что ее зацепили и потянули вверх. Все зависит от траектории удара, которым ее можно сместить. Даже если вы ударите по протектору чашки, это все равно больно", — сказал Макгиган.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и собиралась подавать апелляцию относительно результата боя.

Ранее Дон Чарльз сравнил украинского чемпиона с торговцем наркотиками.