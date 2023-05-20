«Вася — муд*к». Бывший тренер Кличко унизил Ломаченко перед боем с Хейни 20 мая, 13:48 Сергей Городничев (Фото:скриншот)

Сергей Городничев, который входил в тренерский штаб Владимира Кличко, поделился впечатлениями от пресс-конференции Василия Ломаченко и Девина Хейни.

Украинский боксер перед боем отметил, что посвящает его своей стране, однако не сказал какой, что заставило Городничева высказаться на эту тему.

«Посмотрел пресс-конференцию Ломаченко — Хейни. Вася — муд*к, извиняюсь за выражение. Не мог сказать, за какую страну боксирует, какой стране бой посвящает.

Видео дня

«Я посвящаю бой стране». Какой стране? Вася, ты же украинец, верно? Так скажи. Потом начал про Бога говорить. Людей верующих не обижаю, вопросов нет. Но кто воюет? С помощью чего? Оружие, окопы. Пацаны гибнут за что? Вася, ты, конечно, отстой", — сказал Городничев на своем YouTube-канале.

Отметим, что на битве взглядов Хейни жестоко толкнул Ломаченко. Это возмутило украинца и тот пообещал отомстить в ринге.

Однако Хейни убежден, что сделал все правильно и гордится своим поступком.

Ранее сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона в легком весе пройдет в ночь с 20 на 21 мая.