Усик назвал два варианта продолжения карьеры после завершения карьеры 2 августа, 16:05 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выделил несколько вариантов продолжения своей профессиональной деятельности.

Украинский боксер заявил, что хочет либо тренировать национальную сборную по боксу, либо попытаться стать президентом страны.

«Это мой путь. Я должен закончить его, и это часть моего пути. Я не знаю, что произойдет, когда я его завершу. Возможно, мне придется пройти еще один путь.

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Может быть, я стану главным тренером национальной сборной и буду готовить украинских боксеров к Олимпийским играм. Или, возможно, я выдвину свою кандидатуру на должность президента", — приводит слова Усика EUROSPORT со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, свой следующий поединок Усик проведет 26 августа с Даниэлем Дюбуа в Польше.

Ранее сообщалось, что украинец потерял первую строчку в обновленном рейтинге лучших боксеров мира.