«Я готов к этому». Чемпион UFC вызвал на бой Фьюри

12 июня, 15:29
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Джонс готов драться по правилам бокса (Фото:Джон Джонс через Instagram)

Джонс готов драться по правилам бокса (Фото:Джон Джонс через Instagram)

Чемпион смешанных единоборств (UFC) в тяжелом весе Джон Джонс заявил о готовности провести бой против британского боксера Тайсона Фьюри.

По словам Джонса, ради боя с Фьюри он готов согласиться на то, что поединок пройдет по правилам бокса, сообщает MMA Fighting.

«Главная вещь в UFC — мы всегда даем фанатам, что они хотят видеть. Тайсон Фьюри — отличный соперник, и было бы хорошо, если бы этот бой состоялся.

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Я готов к этому, и я даже готов был бы боксировать с ним. Давай посмотрим, что произойдет", — заявил Джонс.

Ранее промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что этой зимой Тайсон Фьюри может провести бой с Александром Усиком.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Смешанные единоборства Тайсон Фьюри UFC

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