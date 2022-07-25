Чемпионский пояс легендарного Али продали за огромную сумму 25 июля, 19:53 Этот пояс Али получил, нокаутировав в восьмом раунде Формана (Фото:HA.com)

На аукционе в США продали чемпионский пояс легендарного боксера Мохаммеда Али, который он завоевал в 1974 году за победу над Джорджем Форманом.

Владельцем пояса стал Кольтс Джим Ирси, владеющий клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) Индианаполис, сообщает BoxingScene.

За пояс Али он заплатил 6,18 млн долларов, что стало одной из самых высоких цен, которые когда-либо были заплачены на аукционе за вещь, связанную со спортом.

Видео дня

BREAKING—-Muhammad Ali’s

championship belt from 1974 ‘Rumble in the Jungle’ when he employed his rope-a-dope and defeated George Foreman—-just added to @IrsayCollection Just in time for the Aug. 2 show at Chicago’s Navy Pier (and Sept. 9 at Indy). Proud to be the steward!🙏 pic.twitter.com/REJOGV1Cwq — Jim Irsay (@JimIrsay) July 24, 2022

Следует отметить, Кольтс Джим Ирси является известным коллекционером спортивных вещей и у него уже есть несколько вещей Али: мантия в которой боксер был на ринге во время реванша против Сонни Листона в 1965 году, обувь из боя против Джо Фрейзера и перчатки у которых Али боксировал против Карла Милденбергера в 1966 году.

Читайте также: Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за полмиллиона долларов

Этот пояс Али получил, нокаутировав в восьмом раунде Формана, который на тот момент не проиграл ни одного боя. Поединок состоялся в 1974 году в Киншасе и известен как «Грохот в джунглях».

Ранее сообщалось, что на организованном Усиком благотворительном аукционе удалось собрать для Украины более 115 тысяч евро.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.