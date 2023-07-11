Предупреждение для оппонента. Бывший соперник Усика сравнил украинца с роскошной машиной 11 июля, 17:01 Усик побеждал Чисору в 2020 году (Фото:Matchroom Boxing via Twitter)

Экс-соперник объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Дерек Чисора заявил, что обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа ждет очень тяжелое испытание в бою с украинцем.

Чисора считает, что Александр будет отлично готов к поединку, словно он Rolls-Royce.

«Даниэль боксирует с «Роллс-Ройсом». Так что на ринге ему самому нужно быть Rolls-Royce. Но ты никогда не знаешь наверняка.

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Все говорят, что это супертяжелый вес, что один удар может изменить игру. Один удар может все изменить, когда ты не на высоте. Но Усик будет на высоте, будет готов к этому бою", — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.