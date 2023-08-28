Скандальное заявление. Экс-соперник Усика усмотрел расизм в победе украинца над Дюбуа

28 августа, 16:40
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Дерек Чисора (Фото:Дерек Чисора via Instagram)

Дерек Чисора (Фото:Дерек Чисора via Instagram)

Британец Дерек Чисора поделился мнением о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа во Вроцлаве (Польша).

Ветеран бокса заявил, что в титульном поединке был расизм, благодаря которому выиграл украинец.

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«У нас есть черный парень, который бьется в белой стране с большим количеством белых людей вокруг. Рефери белый, судьи у ринга белые.

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Чего вы ждали? Черному не отдали бы победу, даже если он отправил Усика в нокдаун — это не засчитали", — сказал Чисора в интервью Boxing King Media.

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Напомним, в пятом раунде Дюбуа пробил ниже пояса Усику, из-за чего украинцу дали несколько минут на восстановление. В итоге Александр в девятом раунде победил техническим нокаутом.

Напомним, команда Дюбуа будет подавать апелляцию на результат поединка.

Отметим, на NV Спорт доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что Дюбуа сделал заявление о своем ударе ниже пояса в поединке с Усиком.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Дерек Чисора Даниэль Дюбуа

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