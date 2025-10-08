«Хочет помочь Украине»: экс-чемпион мира рассказал о планах Усика после завершения карьеры

Об этом он сказал во время интервью экс-чемпиону мира Карлу Фрочу.

«Когда я его интервьюировал на Лондонском колесе, я сел с ним, и он спросил, как я живу на пенсии — не скучно ли. Казалось, он меня выспрашивает, задавая вопросы, которые я должен был бы задавать ему.

Он сказал, что хочет отдать что-то назад. Он хочет помочь Украине, быть частью тренерской работы в любительской системе. Он сказал: У меня осталось два боя. Один уже состоялся, остался еще один. Он невероятен в том, что делает. Я не знаю, куда он пойдет дальше.

Улучшит ли его карьеру или наследство победа над Паркером? На самом деле, нет. И это он должен взвесить. У него все еще есть голод к победам, потому что он не живет от мотивации — она приходит и уходит. Он живет благодаря преданности и дисциплине. Он ведет спартанскую жизнь. Он достиг всех целей, побывал на всех аренах мира и победил всех в их же доме. Ему больше нечего доказывать. Он замечательный посол бокса и еще лучший посол своей страны. И я надеюсь, что он завершит карьеру с достоинством", — сказал Тони на Ютуб канале Froch On Fighting.



Напомним, что в июле Усик во второй раз нокаутировал Даниэля Дюбуа (22−3, 21 КО).

В следующий раз он должен провести обязательную защиту титула по версии WBO. Ожидается, что из-за медицинской отсрочки Александр должен вернется на ринг в 2026-м, где его соперником станет победитель боя Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) — Фабио Уордли (19−0−1, 18 КО).

