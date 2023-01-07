Украинский боксер прошел церемонию взвешивания и дуэль взглядов перед боем с непобежденным американцем — видео
Бой состоится в ночь на 8 января (Фото:SHOWTIME Boxing via Twitter)
В США прошла процедура взвешивания и дуэль взглядов накануне боя между украинцем Кареном Чухаджяном и американцем Джароном Эннисом.
Весы под Чухаджяном показали 66,32 кг. Эннис оказался немного легче — 66,04 кг. Оба боксера уложились в лимит полусреднего веса (до 66,68 кг).
Также боксеры прошли традиционную битву взглядов.
Бой состоится в ночь на 8 января в андеркарде поединка Джервонта Дэвис — Эктор Луис Гарсия.
На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии IBF.
Полноценным титулом IBF в полусреднем весе владеет американский боксер Эррол Спенс.
Следует отметить, что Эннис выиграл все свои 29 поединков, 27 из которых — нокаутом.
Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис чуть не подрался с Эктором Луисом Гарсией на дуэли взглядов.