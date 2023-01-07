Украинский боксер прошел церемонию взвешивания и дуэль взглядов перед боем с непобежденным американцем — видео

7 января, 12:17
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Бой состоится в ночь на 8 января (Фото:SHOWTIME Boxing via Twitter)

Бой состоится в ночь на 8 января (Фото:SHOWTIME Boxing via Twitter)

В США прошла процедура взвешивания и дуэль взглядов накануне боя между украинцем Кареном Чухаджяном и американцем Джароном Эннисом.

Весы под Чухаджяном показали 66,32 кг. Эннис оказался немного легче — 66,04 кг. Оба боксера уложились в лимит полусреднего веса (до 66,68 кг).

Также боксеры прошли традиционную битву взглядов.

Видео дня

https://twitter.com/ShowtimeBoxing/status/1611473397002784783

Бой состоится в ночь на 8 января в андеркарде поединка Джервонта Дэвис — Эктор Луис Гарсия.

На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии IBF.


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Полноценным титулом IBF в полусреднем весе владеет американский боксер Эррол Спенс.

Следует отметить, что Эннис выиграл все свои 29 поединков, 27 из которых — нокаутом.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис чуть не подрался с Эктором Луисом Гарсией на дуэли взглядов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс

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