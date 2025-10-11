Звездный украинский чемпион эпично нокаутировал аргентинца во втором раунде — видео

11 октября, 23:32
Карен Чухаджян (Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian)

Украинский боксер Карен Чухаджян (26−3, 14 КО) одержал уверенную победу над соперником из Аргентины Джоэлем Маркосом Мафауадой (13−2, 5 КО).

Бой прошел в столице Латвии Риге. На кону стояли титулы IBF International и WBO International в полусреднем весе.

Чухаджян нокаутировал Мафауаду уже во втором раунде. Украинец провел серию ударов, после которой аргентинец оказался на канвасе.

Мафауада попытался подняться и продолжить бой, но рефери решил остановить поединок.

Чухаджян одержал вторую подряд победу. В мае этого года он одолел аргентинца Кристиана Хавьера Аялу, закрыв поражение от Джарона Энниса в чемпионском поединке.

Мы писали, что 41-летний Виктор Постол одержал вторую подряд победу и завоевал титул.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Бокс Карен Чухаджян

Поделиться:

