Звездный украинский чемпион эпично нокаутировал аргентинца во втором раунде — видео
Карен Чухаджян (Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian)
Украинский боксер Карен Чухаджян (26−3, 14 КО) одержал уверенную победу над соперником из Аргентины Джоэлем Маркосом Мафауадой (13−2, 5 КО).
Бой прошел в столице Латвии Риге. На кону стояли титулы IBF International и WBO International в полусреднем весе.
Чухаджян нокаутировал Мафауаду уже во втором раунде. Украинец провел серию ударов, после которой аргентинец оказался на канвасе.
Мафауада попытался подняться и продолжить бой, но рефери решил остановить поединок.
Чухаджян одержал вторую подряд победу. В мае этого года он одолел аргентинца Кристиана Хавьера Аялу, закрыв поражение от Джарона Энниса в чемпионском поединке.
