«Хочу драться с тобой». Звездному Чисоре бросил вызов китайский гигант — видео
Чжан Чжилей (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей (27−3−1, 22 KO) заявил, что хочет провести поединок с британцем Дереком Чисорой (36−13, 23 КО).
Чжилей опубликовал видео в Instagram, в котором бросил вызов 41-летнему британцу.
«Я хочу драться с тобой. Хочу побить тебя. Возможно, ты тоже хочешь меня побить», — сказал китаец.
Чжилей в последний раз выходил на ринг в феврале этого года. 42-летний боксер уступил немцу Агиту Кабайелу нокаутом в шестом раунде.
Чисора также провел свой пока последний поединок в феврале. Британец победил шведа Отто Валлина единогласным решением судей.
Ранее Чисора заявил, что следующий бой проведет 13 декабря в Манчестере, но соперника не назвал.
