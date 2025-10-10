«Хочу драться с тобой». Звездному Чисоре бросил вызов китайский гигант — видео

10 октября, 19:22
Чжан Чжилей (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей (27−3−1, 22 KO) заявил, что хочет провести поединок с британцем Дереком Чисорой (36−13, 23 КО).

Чжилей опубликовал видео в Instagram, в котором бросил вызов 41-летнему британцу.

«Я хочу драться с тобой. Хочу побить тебя. Возможно, ты тоже хочешь меня побить», — сказал китаец.

Чжилей в последний раз выходил на ринг в феврале этого года. 42-летний боксер уступил немцу Агиту Кабайелу нокаутом в шестом раунде.

https://www.youtube.com/watch?v=Bt4jqYiPKfI

Чисора также провел свой пока последний поединок в феврале. Британец победил шведа Отто Валлина единогласным решением судей.

Ранее Чисора заявил, что следующий бой проведет 13 декабря в Манчестере, но соперника не назвал.

Читайте также, что непобежденный боксер отказался от боя за право подраться с Усиком.

