Непобедимый украинский боксер выиграл бой за титул чемпиона мира — видео 28 января, 23:30 Далакян выиграл по очкам (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян отстоял свой титул в поединке с костариканцем Давидом Хименесом.



Бой, который состоялся в Лондоне, Далакян сумел выиграть по очкам единогласным решением судей: 115:113, 115:113 и 116:112.

До сих пор Хименес не знал поражений, выиграв 12 поединков из 12-ти (девять — нокаутом). Для украинца это 22-я победа из 22-х на профи-ринге.

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В своем предыдущем бою в ноябре 2021 года Далакян победил панамца Луиса Консепсьона.

Ранее украинец одолел венесуэльца Хосбера Переса, несмотря на перелом руки.