«Это был бы мегабой». Дюбуа бросил вызов Фьюри

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа заявил, что хочет драться с Тайсоном Фьюри, который завершил карьеру в январе этого года после двух поражений от Александра Усика.

Дюбуа верит, что Фьюри вернется на ринг, сообщает Ring Magazine.

«Я даже не думаю, что он сам воспринимал всерьез свои слова о завершении карьеры. Он просто говорит все, что приходит в голову. Я думал, что он вернется. Он уже делал это раньше. Со всеми поясами на кону, он может вернуться и устроить мегабой, поэтому я не воспринимал его слова всерьез.

Я думаю, что он вернется. Когда он увидит все пояса на кону, думаю, что ему это понравится. Он точно вернется. Это то, чего я хочу. Нам нужно, чтобы супертяжелый вес был здоровым, чтобы мы, бойцы, могли устраивать настоящие мегабои. Это был бы мегабой. Это то, чего вы хотите.

Фьюри, Джошуа, Усик — лучшие бойцы своей эпохи. Мне нужно показать, что это новая эра, новая эпоха, что на сцене новый супертяжеловес, и его зовут Даниэль Дюбуа", — сказал Дюбуа.

Дюбуа 19 июля проведет реванш против Усика.

Ранее Фьюри заявлял, что готов возобновить карьеру ради третьего боя с Александром Усиком.

Впоследствии Фьюри опубликовал в Instagram «анонс» боя с Усиком и даже назвал дату и место проведения противостояния — 18 апреля 2026 года, стадион Уэмбли.

Также Тайсон пригрозил Дюбуа и признался, за кого будет болеть в реванше Даниэля и Усика.