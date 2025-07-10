Дюбуа похвастался шикарной физической формой перед реваншем с Усиком — фото

10 июля, 17:48
Поделиться:
Даниэль Дюбуа высказался про реванш с Александром Усиком (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Даниэль Дюбуа высказался про реванш с Александром Усиком (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Обладатель пояса IBF супертяжелом весе Даниэль Дюбуа продолжает подготовку ко второму бою с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком.

Читайте также:
«Он сейчас выглядит непобедимым»: временный чемпион назвал фаворита реванша Усик — Дюбуа

Британец опубликовал пост в Instagram, в котором показал свою форму.

«Еще 10 дней. Сфокусированы. Готовы», — написал Даниэль.

Читайте также:
«Он бредит»: экс-чемпион мира спрогнозировал победителя возможной трилогии Усик — Фьюри

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился досрочной победой Александра в 9-м раунде.

Реклама

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что украинец показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Даниэль Дюбуа Александр Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies