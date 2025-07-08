«Есть ощущение, что меня ограбили»: Дюбуа назвал слабое место Усика перед реваншем
Даниэль Дюбуа высказался про реванш с Александром Усиком (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)
Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22−2, 21 КО) поделился ожиданиями от реванша с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО).
По словам британца, он чувствует, что его ограбили в первом бою.
«Удар в корпус? Я думаю, что попал. Точно попал. Мы долго работали над этим ударом в лагере, поэтому я его исполнил так. У меня есть ощущение, что меня ограбили. Украли победу».
Дюбуа считает, что слабое место украинца — это удары по его корпусу.
«Слабое место? Возможно, да. Кажется, он несколько раз падал от ударов по корпусу. Так что такая слабость точно есть. В этот раз я собираюсь отдать все, чтобы точно свалить его», — сказал Дюбуа для DAZN.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.
Ранее Усик откровенно ответил, как Дюбуа изменился по сравнению с первым боем.