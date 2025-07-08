«Есть ощущение, что меня ограбили»: Дюбуа назвал слабое место Усика перед реваншем

8 июля, 09:33
Даниэль Дюбуа высказался про реванш с Александром Усиком (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Даниэль Дюбуа высказался про реванш с Александром Усиком (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22−2, 21 КО) поделился ожиданиями от реванша с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО).

По словам британца, он чувствует, что его ограбили в первом бою.

«Удар в корпус? Я думаю, что попал. Точно попал. Мы долго работали над этим ударом в лагере, поэтому я его исполнил так. У меня есть ощущение, что меня ограбили. Украли победу».

Дюбуа считает, что слабое место украинца — это удары по его корпусу.

«Слабое место? Возможно, да. Кажется, он несколько раз падал от ударов по корпусу. Так что такая слабость точно есть. В этот раз я собираюсь отдать все, чтобы точно свалить его», — сказал Дюбуа для DAZN.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее Усик откровенно ответил, как Дюбуа изменился по сравнению с первым боем.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

