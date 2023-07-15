«Обрушу на парня ад»: Дюбуа назвал свои преимущества в бою с Усиком 15 июля, 18:08 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19−1, 18 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20−0, 13 КО).

Британский боксер заявил, что готов обрушить ад на украинского чемпиона и вернуть пояса на родину.

«Я готов на сто процентов. Мы готовы драться. Вот и все. Мы собираемся вернуть эти титулы домой. Они уедут со мной. Это мое время. Усик был великим чемпионом. Как я уже неоднократно говорил, у кого есть начало, у того должен быть и конец. Ноль в его графе поражении должен исчезнуть.

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Я обязан переиграть его во всем. Я моложе, сильнее и должен воспользоваться всем этим. Я обрушу на парня ад. Я был рожден ради этого", — приводит слова Дюбуа Boxing Scene.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут поединок 26 августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что британец оставил грозное послание украинцу перед титульным боем.