Жил без смартфона и едва не ослеп в ринге: пять фактов о сопернике Усика, которые вы не знали
Даниэль Дюбуа (Фото:Instagram.com/dynamite_daniel_dubois)
В субботу, 26 августа, во Вроцлаве пройдет крутой боксерский вечер. Александр Усик будет защищать чемпионские пояса. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.
Чтобы немного понять, кто такой Даниэль Дюбуа, мы расскажем пять фактов из жизни претендента на чемпионские пояса Усика.
Отец-миллионер воспитывал 11 детей
Дюбуа родился 6 сентября 1997 года в Лондоне. Его отец был уличным торговцем и на продаже плакатов сколотил свой первый миллион. «Я печатал их за 5 пенсов, а продавал по 2 фунта», — рассказывал Дюбуа-старший.
Дейв Дюбуа воспитывал сам одиннадцать детей от двух женщин. Семья жила в роскошном доме с бассейном и джакузи…
Не ходил в школу из-за бокса
Все дети в семье занимались спортом либо музыкой. Но в Даниэле и его сестре Керолайн отец увидел будущих чемпионов мира. В шесть лет Даниэль уже посещал боксерский зал, отец перевел его на домашнее обучение, чтобы школа не мешала боксу.
В итоге Даниэль участвовал в Юношеской Олимпиаде-2014, был главной надеждой Британии перед Олимпиадой-2020, но отказался ехать на Игры в Токио, ради перехода в профессионалы.
А вот Керолайн выиграла Юношескую Олимпиаду-2018, проиграла в четвертьфинале взрослых Игр-2020 и также перешла в профи.
Первый смартфон в 22 года
Отец Даниэля делал все, чтобы сын с детства концентрировался на боксе. Он исключил все отвлекающие факторы. Удивительно, но первый смартфон у Дюбуа-младшего появился только в 22 года. И то, это была уже необходимость. Перспективному боксеру нужно было вести соцсети, раскручивать себя.
Отправил в нокдаун Джошуа, гонял Фьюри
Даниэль часто был в тренировочных лагерях топовых бойцов. Как-то во время спарринга он отправил в нокдаун Энтони Джошуа. Нокаутировал Хьюи Фьюри, а потом погонял по рингу самого Тайсона Фьюри.
Мог ослепнуть во время боя
Единственное поражение Даниэль Дюбуа потерпел в 2020 году от Джо Джойса.
К десятому раунду Дюбуа лидировал по судейским запискам. Но вынужден был остановить поединок. Даниэль не видел на один глаз. У него диагностировали перелом орбитальной кости глазницы и повреждение нерва. Самое неприятное — кровотечение на сетчатке. Если бы Дюбуа продолжил бой, то мог лишиться зрения на левом глазу.
Ранее мы писали, где можно в Украине посмотреть бой Усик — Дюбуа.