Жил без смартфона и едва не ослеп в ринге: пять фактов о сопернике Усика, которые вы не знали 23 августа, 15:53 Даниэль Дюбуа (Фото:Instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве пройдет крутой боксерский вечер. Александр Усик будет защищать чемпионские пояса. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.



Чтобы немного понять, кто такой Даниэль Дюбуа, мы расскажем пять фактов из жизни претендента на чемпионские пояса Усика.

Отец-миллионер воспитывал 11 детей

Дюбуа родился 6 сентября 1997 года в Лондоне. Его отец был уличным торговцем и на продаже плакатов сколотил свой первый миллион. «Я печатал их за 5 пенсов, а продавал по 2 фунта», — рассказывал Дюбуа-старший.

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Дейв Дюбуа воспитывал сам одиннадцать детей от двух женщин. Семья жила в роскошном доме с бассейном и джакузи…

Не ходил в школу из-за бокса

Все дети в семье занимались спортом либо музыкой. Но в Даниэле и его сестре Керолайн отец увидел будущих чемпионов мира. В шесть лет Даниэль уже посещал боксерский зал, отец перевел его на домашнее обучение, чтобы школа не мешала боксу.

В итоге Даниэль участвовал в Юношеской Олимпиаде-2014, был главной надеждой Британии перед Олимпиадой-2020, но отказался ехать на Игры в Токио, ради перехода в профессионалы.

А вот Керолайн выиграла Юношескую Олимпиаду-2018, проиграла в четвертьфинале взрослых Игр-2020 и также перешла в профи.

Дейв Дюбуа со своими детьми-боксерами: слева Принс и Керолайн, справа - Даниэль и Соломон / Фото: The Guardian

Первый смартфон в 22 года

Отец Даниэля делал все, чтобы сын с детства концентрировался на боксе. Он исключил все отвлекающие факторы. Удивительно, но первый смартфон у Дюбуа-младшего появился только в 22 года. И то, это была уже необходимость. Перспективному боксеру нужно было вести соцсети, раскручивать себя.

Отправил в нокдаун Джошуа, гонял Фьюри

Даниэль часто был в тренировочных лагерях топовых бойцов. Как-то во время спарринга он отправил в нокдаун Энтони Джошуа. Нокаутировал Хьюи Фьюри, а потом погонял по рингу самого Тайсона Фьюри.

В тренировочном лагере Джошуа / Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois

Мог ослепнуть во время боя

Единственное поражение Даниэль Дюбуа потерпел в 2020 году от Джо Джойса.

К десятому раунду Дюбуа лидировал по судейским запискам. Но вынужден был остановить поединок. Даниэль не видел на один глаз. У него диагностировали перелом орбитальной кости глазницы и повреждение нерва. Самое неприятное — кровотечение на сетчатке. Если бы Дюбуа продолжил бой, то мог лишиться зрения на левом глазу.

Ранее мы писали, где можно в Украине посмотреть бой Усик — Дюбуа.