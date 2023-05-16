Семейная драма: Будущий соперник Усика прекратил сотрудничество с тренером из-за конфликта 16 мая, 16:50 Даниэль Дюбуа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Британский боксер Даниэль Дюбуа (19−1, 18 КО) продолжает готовиться к поединку с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20−0, 13 КО), однако теперь получит нового наставника.

Обязательный претендент на пояс WBA, которым владеет украинец, прекратил сотрудничество со своим тренером Шейном Макгиганом.

По информации No Smoke Boxing, причиной решения стало то, что у боксера случился семейный конфликт. Младшая сестра Даниэля Кэролайн тренируется с Макгиганом. Между родственниками произошла ссора, в результате которой британец ушел от тренера, однако сестра продолжит сотрудничество.

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Отметим, что семья Дюбуа тренируется с Макгиганом с 2021 года.

Ранее сообщалось, что Александру Усику готовы поменять соперника на следующий бой.