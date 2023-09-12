«Пусть идет к психологу». Экс-чемпион мира разочаровался в Дюбуа после поединка с Усиком 12 сентября, 15:25 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший чемпион мира во втором легком весе Карл Фрэмптон прокомментировал поражение Даниэля Дюбуа от чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Фрэмптона, британцу нужно сходить к спортивному психологу, потому что, по его мнению, у него что-то не так в ментальном плане.

«Усик выиграл этот бой. Мне кажется, что споры по поводу того, был ли удар Дюбуа ниже пояса или нет, немного затмили концовку поединка. А по сути Даниэль в конце снова стоял на колене. Не скажу, что он мягкий, но его устойчивость должна быть лучше, чем сейчас.

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Я не знаю, какие разговоры шли за кулисами. Может, для Дюбуа это нормально, но ему следует поговорить со спортивным психологом, потому что у него что-то не так в ментальном плане".

Боксер добавил, что Дюбуа приложил недостаточно усилий, чтобы победить украинского чемпиона.

«Даже когда Усик упал, был тот удар легальным или нет, ему дали большую паузу, однако он все еще был потрясен, когда поднялся. Думаю, ему дали 3 минуты и 45 секунд на восстановление, но он по-прежнему не был в норме.

Однако Даниэль не сделал достаточно — это разочаровало. Я хотел бы увидеть, как он идет на щите", — сказал Фрэмптон, передает Boxing News.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

Ранее сообщалось, что известный блогер-боксер в восторге от доминирования Усика в поединке против Дюбуа.