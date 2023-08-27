«Я должен был быть новым чемпионом мира». Дюбуа признался, что умышленно ударил Усика «ниже пояса» 27 августа, 15:36 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Британский боксер Даниэль Дюбуа возмущен сокрушительным поражением в девятом раунде от чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Дюбуа, он должен быть новым чемпионом мира в супертяжелом весе, а удар, который снес Усика с ног, прилетел ему идеально в живот.

«Я однозначно хочу реванша — добиться справедливости, получить реванш. Мы работали в тренажерном зале много недель подряд над этим ударом. Я это сделал, и это должен был быть наш момент. Это должен был быть нокаут. Я чувствую себя разбитым.

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Этот удар не был низким. Я почувствовал, как идеально попал, прямо ему в живот. Я точно знаю, когда наношу хороший удар", — сказал Дюбуа BoxingScene.

Напомним, что команда Дюбуа не согласна с результатом боя и собирается подать апелляцию.

Александр Усик в ответ предложил британцу провести реванш на голых кулаках.

А бывший соперник украинского чемпиона Тони Белью уверенно заявил, что удар Дюбуа был нанесен ниже пояса Усика.