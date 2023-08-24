«Вы приближаете нашу победу». Усик обратился к украинским военным в День Независимости — видео 24 августа, 19:48 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который 26 августа проведет бой против британца Даниэля Дюбуа, поздравил украинцев с Днем Независимости.

По случаю праздника Усик записал видеообращение и опубликовал его в Instagram.

В частности, боксер обратился к украинским военным и поблагодарил их за оборону страны.

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«Дорогие украинцы, хочу поздравить вас с Днем Независимости, особенно тех ребят, которые сейчас защищают нашу страну от врага.

Ребята, вы сила, и вы приближаете нашу победу. Слава Богу за все и слава Украине", — сказал Усик.

Ранее сообщалось, что украинские защитники из пограничного пункта «Вовкулаки», которых недавно Александр Усик посетил на передовой, передали боксеру подарок в виде иконы.