«Вы приближаете нашу победу». Усик обратился к украинским военным в День Независимости — видео
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который 26 августа проведет бой против британца Даниэля Дюбуа, поздравил украинцев с Днем Независимости.
По случаю праздника Усик записал видеообращение и опубликовал его в Instagram.
В частности, боксер обратился к украинским военным и поблагодарил их за оборону страны.
«Дорогие украинцы, хочу поздравить вас с Днем Независимости, особенно тех ребят, которые сейчас защищают нашу страну от врага.
Ребята, вы сила, и вы приближаете нашу победу. Слава Богу за все и слава Украине", — сказал Усик.
Ранее сообщалось, что украинские защитники из пограничного пункта «Вовкулаки», которых недавно Александр Усик посетил на передовой, передали боксеру подарок в виде иконы.