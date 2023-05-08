«Без украинских солдат не было бы победы». Катерина Усик откровенно высказалась о праздновании 9 мая в России

8 мая, 16:40
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Катерина Усик (Фото:Катерина Усик via Instagram)

Катерина Усик (Фото:Катерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, высказала свое мнение по поводу празднования Дня победы в России.

Катерина опубликовала в своем аккаунте в Instagram, в котором заявила, что в России 9 мая овеяно пропагандой, а Советский Союз без украинцев и США не одержал бы победу над нацистской Германией.

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Без украинских солдат, героев Второй мировой войны, никогда бы не было победы. Без помощи Америки ленд-лизом – хрен бы вытянули!

Нет никакой великой страны, есть пузырь лжи и пропаганды убивать", - написала Катерина.

Катерина Усик via Instagram
Фото: Катерина Усик via Instagram

Ранее Катерина Усик отреагировала на атаку Украины "шахедами" в ночь на 4 мая.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Россия 9 мая День победы Катерина Усик

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