На голых кулаках. Беринчик хочет драться на турнире с призовым фондом 25 млн долларов

12 июля, 11:38
Денис Беринчик в феврале потерпел первое поражение в карьере в бою против Дэвиса (Фото: instagram.com/berinchyk)

Организация BKFC объявила о проведении турнира под названием Самый крутой человек на планете.

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19−1, 9 КО) отреагировал на анонс промоушена боев на голых кулаках.

«Я готов», — написал Беринчик в комментариях.

Скриншот
Фото: Скриншот

Сообщается, что турнир начнется в марте следующего года. Совладелец BKFC Конор Макгрегор объявил, что примут участие 32 бойца весом от 185 до 265 фунтов (83,9 кг — 120 кг). Последний официальный вес Беринчика — 61 кг перед боем с Кишоном Дэвисом в феврале.

Суммарный призовой фонд турнира составит 25 миллионов долларов, 15 из которых достанется победителю.

Напомним, 37-летний Денис потерпел первое поражение в карьере в бою против Кишона Дэвиса.

Украинец уже имеет опыт боев на голых кулаках — Беринчик досрочно побеждал ирландца российского происхождения Артема Лобова на шоу промоушена Mahatch в 2021-м.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Бои без правил Денис Беринчик Конор Макгрегор Смешанные единоборства Бокс

