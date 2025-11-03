«У Усика и Кличко кишка тонка»: Беринчик назвал бои, от которых откажутся легенды украинского бокса

Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик рассказал, что его соотечественники не решатся драться на голых кулаках.

Украинец убежден, что Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко откажутся от таких боев.

«Пойдут ли Кличко и Усик когда-нибудь на кулачные бои? Нет, кишка тонка у них выйти на кулачный бой. В ринге у них большие, мужские, достойные эти…

Реклама

Ломаченко? Он зассыт. На перчатках, там, где эти подушечки, тик-тик-тик, то да. А на кулаках, братик, в мешочках — тут уже далеко не уйти. Это я специально так сказал, подлить огонька (смеется)", — сказал Беринчик.

Последний раз Денис выходил на ринг в феврале 2025 года. Тогда украинец проиграл нокаутом американцу Кишону Дэвису и потерял чемпионский титул по версии WBO. Следующий бой Беринчика может состояться по правилам К-1.

Ранее украинский боец из Мариуполя Бовар Ханаков вызвал Беринчика на бой на голых кулаках.