Руины и уничтоженная военная техника. Известный украинский боксер показал кадры из освобожденного от российских оккупантов Тростянца 9 апреля, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Денис Беринчик ранее вступил в тероборону (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Чемпион по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик, ранее вступивший в тероборону, заехал в Тростянец Сумской области и показал, как выглядит город после того, как там побывали российские оккупанты.

Беринчик сделал несколько фото с последствиями обстрелов оккупантами и опубликовал их в своем аккаунте в Instagram.

На фотографиях видны руины, обстрелянные гражданские объекты и сгоревшая военная техника.

Видео дня

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Фото: Денис Беринчик via Instagram

Фото: Денис Беринчик via Instagram

Фото: Денис Беринчик via Instagram

Фото: Денис Беринчик via Instagram

Ранее сообщалось, что в Тростянце после освобождения от оккупантов восстанавливают инфраструктуру и приступают к обследованию территории.

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