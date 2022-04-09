Руины и уничтоженная военная техника. Известный украинский боксер показал кадры из освобожденного от российских оккупантов Тростянца
Денис Беринчик ранее вступил в тероборону (Фото:Денис Беринчик via Instagram)
Чемпион по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик, ранее вступивший в тероборону, заехал в Тростянец Сумской области и показал, как выглядит город после того, как там побывали российские оккупанты.
Беринчик сделал несколько фото с последствиями обстрелов оккупантами и опубликовал их в своем аккаунте в Instagram.
На фотографиях видны руины, обстрелянные гражданские объекты и сгоревшая военная техника.
Ранее сообщалось, что в Тростянце после освобождения от оккупантов восстанавливают инфраструктуру и приступают к обследованию территории.
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