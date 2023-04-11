«Отдал все деньги ради победы». Звездный украинский боксер рассказал, как помогает ВСУ
Денис Беринчик поддерживает украинских военных (Фото:Денис Беринчик via Instagram)
Чемпион Европы EBU и International WBO в легком весе Денис Беринчик, не проигравший ни одного боя, рассказал о своей помощи Вооруженным силам Украины.
В интервью Sportarena Беринчик рассказал, что в основном помогает украинской армии финансово, а также занимается волонтерством.
Боксер признался, что для ВСУ отдал почти весь доход от предыдущего боя с французом Иваном Менди.
«Почти весь гонорар от боя с Менди я отдал на ВСУ. И до боя я все отдал на войну. Хотел купить себе какое-то поместье, но отдал все деньги ради победы. Есть бригады, которые я поддерживаю. Сейчас я езжу на передовую как волонтер», — сказал Беринчик.
Ранее сообщалось, что Беринчик встретился с воинами ВСУ на Донбассе.