«Отдал все деньги ради победы». Звездный украинский боксер рассказал, как помогает ВСУ

11 апреля, 17:52
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Денис Беринчик поддерживает украинских военных (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Денис Беринчик поддерживает украинских военных (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Чемпион Европы EBU и International WBO в легком весе Денис Беринчик, не проигравший ни одного боя, рассказал о своей помощи Вооруженным силам Украины.

В интервью Sportarena Беринчик рассказал, что в основном помогает украинской армии финансово, а также занимается волонтерством.

Боксер признался, что для ВСУ отдал почти весь доход от предыдущего боя с французом Иваном Менди.

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«Почти весь гонорар от боя с Менди я отдал на ВСУ. И до боя я все отдал на войну. Хотел купить себе какое-то поместье, но отдал все деньги ради победы. Есть бригады, которые я поддерживаю. Сейчас я езжу на передовую как волонтер», — сказал Беринчик.

Ранее сообщалось, что Беринчик встретился с воинами ВСУ на Донбассе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Денис Беринчик

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