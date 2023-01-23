«Победа за нами!». Известный украинский боксер встретился с воинами ВСУ на Донбассе — фото 23 января, 21:24 Денис Беринчик привез на Донбасс свои пояса (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Украинский чемпион Европы по версии EBU и обладатель пояса International WBO в легком весе Денис Беринчик посетил Донбасс, где встретился с воинами Вооруженных сил Украины.

Беринчик приехал в зону боевых действий, о чем рассказал в своем аккаунте в Instagram, опубликовав несколько фотографий.

Боксер привез на Донбасс свои пояса и поддержал украинских военных

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«Сложный, но решающий год! Победа за нами! Держимся вместе! Слава Украине и ВСУ!», — написал Беринчик.

Ранее Беринчик побывал в Тростянце Сумской области и показал, как выглядит город после того, как там побывали российские оккупанты.

